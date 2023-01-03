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    Almanya'da CHP bürosuna saldırı

    CHP Frankfurt Birliği'ne ait büroya yılbaşı gecesi saldırı düzenlendi.
    • 03.01.2023 - 15:54
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 16:07
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    Almanya'da CHP bürosuna saldırı

    Almanya'nın Frankfurt şehri, yılbaşında bir saldırıya sahne oldu.

    Saldırganlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Frankfurt Birliği'ne ait büroyu hedef aldı.

    Yaralanan olmadı

    CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ali Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, Frankfurt'un en işlek caddelerinden birinde bulunan ofislerine, yılbaşı gecesi saldırı yapıldığını belirtti.

    Saldırıda, bürodaki Atatürk portresinin zarar gördüğünü aktaran Ercan, içeride kimsenin olmaması dolayısıyla yaralanan olmadığını ifade etti.

    Alman makamlarından saldırıyı gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp yargı önüne çıkarmalarını talep ettiklerini vurgulayan Ercan, Dışişleri Bakanlığı'ndan da konunun takipçisi olmasını istediklerini kaydetti.

    Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in, saldırı düzenlenen büroyu ziyaret ederek yöneticilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

    Almanya da CHP bürosuna saldırı #1


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