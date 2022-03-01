Almanya'da eşini öldüren koca tutuklandı

Eşini boğarak öldürüp evinin bahçesine gömen koca, gözaltına alındığı Gaziantep'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’e 60 kilometre mesafedeki Fehrbellin’de yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Uzunoğlan, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına, kendisini terk ettiğini söyledi.

Durumdan şüphelenen Elif Uzunoğlan'ın yakınları, polise bildirdi.

ÖNCE “HABERİM YOK” DEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ

Harekete geçen Türk ve Alman güvenlik güçleri, ortak çalışma başlattı.

Ekipler, Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.

Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde; önce eşinden haberi olmadığını söyledi, ardından da öldürdüğünü itiraf etti.

EVİN BAHÇESİNE GÖMDÜ

Uzunoğlan, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü ifade etti.

İtirafın ardından ekipler, Almanya'daki güvenlik güçleri ile temasa geçerek cesedin evin bahçesinde gömülü olduğunu bildirdi.

Elif Uzunoğlan'ın cesedi, yapılan kazıyla çıkarıldı.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Elif Uzunoğlan'ın cansız bedeni, Almanya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderildi.

Hüseyin Uzunoğlan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.