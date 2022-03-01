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    Almanya'da eşini öldüren koca tutuklandı

    Eşini boğarak öldürüp evinin bahçesine gömen koca, gözaltına alındığı Gaziantep'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:45
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    Almanya'da eşini öldüren koca tutuklandı

    Almanya’nın başkenti Berlin’e 60 kilometre mesafedeki Fehrbellin’de yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi.

    Uzunoğlan, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına, kendisini terk ettiğini söyledi.

    Durumdan şüphelenen Elif Uzunoğlan'ın yakınları, polise bildirdi.

    ÖNCE “HABERİM YOK” DEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ

    Harekete geçen Türk ve Alman güvenlik güçleri, ortak çalışma başlattı.

    Ekipler, Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.

    Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde; önce eşinden haberi olmadığını söyledi, ardından da öldürdüğünü itiraf etti.

    Almanya da eşini öldüren koca tutuklandı #1

    EVİN BAHÇESİNE GÖMDÜ

    Uzunoğlan, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü ifade etti.

    İtirafın ardından ekipler, Almanya'daki güvenlik güçleri ile temasa geçerek cesedin evin bahçesinde gömülü olduğunu bildirdi.

    Elif Uzunoğlan'ın cesedi, yapılan kazıyla çıkarıldı.

    Almanya da eşini öldüren koca tutuklandı #2

    CANİ KOCA TUTUKLANDI

    Elif Uzunoğlan'ın cansız bedeni, Almanya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderildi.

    Hüseyin Uzunoğlan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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