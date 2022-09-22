Doktor ve hemşireler, Almanya'da iş vaadiyle dolandırıldı

Almanya'da iş ümidiyle bir firmaya başvuran onlarca doktor ve hemşire dolandırıldı. Tezgahın ortaya çıkmasıyla da firma sahibi Almanya'da gözaltına alındı.

Bir firma, doktor ve hemşirelere Almanca eğitimi, evrakların tercümesi, uçak bileti, oturma izni ve iş garantisi vadetti.

Sağlık çalışanlarının dil eğitimi başladıktan bir süre sonra firma sahibi, Almanya'da sigorta dolandırıcılığından gözaltına alındı.

İş garantisi verilen firmaya ait bakımevinin de hizmetine son verildi.

Onlarca doktor ve hemşire bu durumdan dolayı mağdur oldu…

Hala başvuru alınıyor

Firma hala başvuruları almaya devam ederken, mağdur hemşirelerden Metehan Uğur Aynal, NTV’ye konuştu.

Firmaya ilk başta 4 bin 500 euro ödediklerini söyleyen Aynal, Almanya'daki masraf ve sınav ücreti adı altında 1.150 euro daha verdiklerini dile getirdi.

Onlarca hemşire Almanya'da iş vaadiyle dolandırıldı VİDEO

Kredi çekmek zorunda kaldılar

Senet de imzalatan firmanın parasını ödeyebilmek için Aynal ve babası, 36 ay vade ile kredi bile çekti.

Aynal, derslere daha fazla odaklanabilmek için işinden de istifa ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Hayallerimizden olduk”

“Hem işimizden hem de cebimizdeki paradan olduk. Bir de hayallerimizden olduk. Ücret iadesiyle ilgili görüşmeye gittiğimizde de sözleşmeyi feshettikten sonra ödemeleri yapacaklarını söylediler. Aradan bir ay geçti, ben paramızı alamayacağımızı anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an Almanya ve Türkiye mağdurlarının bin kişiyi aştığını tahmin etmekteyiz.”





“Paraya ihtiyacımız var”

Hakan Pehlivan da firmanın mağdur ettiği hemşirelerden biri…

Pehlivan, “Bir yakınıma döviz olarak borçlandım. Başka kurslara başvurmamız için paraya ihtiyacımız var. Bu da şu anda mümkün değil.” dedi.

54 ayrı suçla suçlanıyor

Türkiye'de televizyon programlarına katılarak tanıtımını yapan, Almanya'da gözaltına alınan firma sahibi 54 ayrı suçla suçlanıyor.