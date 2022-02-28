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    Almanya’da kayıp kadının, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

    9 gündür kayıp olan Elif Uzunoğlan'ın eşi Hüseyin Uzunoğlu tarafından boğularak öldürülüp bahçeye gömüldüğü belirlendi. Suçunu itiraf eden şahıs, aldatıldığını öne sürdü.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 15:52
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    Almanya’da kayıp kadının, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

    Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile Türkiye'ye gelirken, eşi Elif Uzunoğlan’ı soran yakınlarına terk edildiğini ve eşinin nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

    Bu arada durumdan şüphe eden Elif Uzunoğlan’ın yakınları, Türk ve Alman güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

    ALMAN GÜVENLİK GÜÇLERİ, NİZİP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBAT KURDU

    Elif Uzunoğlan'ın yakınları, sosyal medya hesaplarından Elif Uzunoğlan ve kocası Hüseyin Uzunoğlan'ın bulunması için çalışma başlattı.

    Hüseyin Uzunoğlan'ın ifadesinin alınabilmesi için iletişime geçmek isteyen polisler, şahsın izini sürdü.

    Hüseyin Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunduğunu belirleyen Alman güvenlik güçlerinin Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.

    SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Nizip Emniyeti yürüttüğü çalışmalarda Hüseyin Uzunoğlan'ı yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde karısının evi terk ettiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyen Hüseyin Uzunoğlan, sorgulamada karısını öldürdüğünü itiraf etti.

    BOĞARAK ÖLDÜRÜP BAHÇEYE GÖMDÜ

    Zanlı, karısını boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü söyledi. İtiraflar üzerine polisler, Alman meslektaşları ile iletişime geçerek, 4 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu yeri bildirdi. Yapılan kazı çalışmasında kadının cesedi bulundu.

    Almanya’da kayıp kadının, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı #1

    CANSIZ BEDENİ TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

    Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde karısının kendisini aldattığını iddia ederken, kadının cesedinin ise yürütülen çalışmaların ardından defnedilmek üzere Türkiye'deki akrabalarına teslim edildi.


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