Berlin'de 4 soyguncu silah ve biber gazı kullanarak güvenlikleri etkisiz hale getirdikten sonra para nakil aracını soydu.

Almanya’da son aylarda para nakil araçlarına yönelik saldırılarda artış oldu. . Kentte, 15 ve 17 Aralık tarihlerinde Schöneberg'de bulunan bir mobilya mağazasında ve Park Center Treptow alış veriş merkezinde para nakil araçlarına saldırılar düzenlenmişti.

Son olarak Berlin’in Kurfürstendamm Caddesi’nde Kurfürstendamm’da bir para nakil aracı, Vollksbank Bankası’na ait bankamatiğe para konulacağı sırada soyuldu.

SİLAH VE BİBER GAZI KULLANARAK GÜVENLİĞİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Çevrede yaşayanlar, soygun anını cep telefonları ile kaydetti. Görüntülerde, turuncu renkte işçi tulumu giyen 4 soyguncunun, para nakil aracını durdurarak, güvenlik görevlilerini silah tehdidi ve biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra paraları nakil aracından kendi araçlarına aktardığı görülüyor.

Almanya'da maskeli soygun VİDEO

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Soyguncular, caddeden geçen diğer araçlara ve otobüslere aldırmaksızın içi para dolu torbaları kendi araçlarına aktardıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Soyguncuların kullandığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken, 1’i ağır olmak üzere 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Berlin polis sözcüsü, kaçak soyguncuları arama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, “Olayın kısmen organize olduğunu düşünüyoruz. Failler, soygunu gerçekleştirirken acımasızca şiddet kullandı" dedi.