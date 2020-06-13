Almanya'da prize takılı şarj aleti yangına neden oldu

Almanya'da prize takılı şarj aleti yangına neden oldu

Köln kentinde çıkan yangında mahsur kalan hamile kadını, ölümden komşuları kurtardı.

Almanya’nın Köln kentinde bulunan Mülheim semtinde prize takılı şarj aleti yangına neden oldu.

Şarj aletinin patlamasıyla meydana gelen yangında, evden çıkan dumanları gören bölge sakinleri yangına müdahale etmek için dışarı koştu.

HAMİLE KADIN ÖLÜMDEN KURTARILDI

Bölge sakinleri, yanan evin içinde mahsur kalan hamile kadını ve 7 yaşındaki çocuğunu, pencerenin camını kırarak kurtardı. Yaralı hamile kadın, bölge sakinlerinden birinin aracıyla hastaneye götürüldü.

O anlar ise bir görgü tanığının kamerasına yansıdı.

Almanya'da prize takılı şarj aleti yangına neden oldu VİDEO

13 KİŞİ EVDEN TAHLİYE EDİLDİ

Komşuların çağrısıyla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, alevler tüm binayı sarmadan yangını söndürdü. Komşuların ani müdahalesi ve itfaiyenin zamanında gelmesi ile olası facia yaşanmadan önlendi.

Ahşap yapı olan binada yaşayan tamamı Bulgar vatandaşı 13 kişi, tahliye edildi. Telefon şarj aletinin patlamasıyla alevler içinde kalan daire tamamen kullanılamaz hale geldi.