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    Almanya’da randevu alamayan vatandaş, Tunceli’de aşı yaptırdı

    Randevu oluşturamadığını belirten Berhan Keser, koronavirüs aşısını memleketinde oldu.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 14:42
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    Almanya’da randevu alamayan vatandaş, Tunceli’de aşı yaptırdı

    Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli’de de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

    Bugüne kadar 66 binin üzerinde vatandaş aşı olurken, Almanya’da randevu alamadığı için aşısını olamayan vatandaş da Tunceli’de aşı yaptırdı.

    "ORADA RANDEVU ALMAK ÇOK ZOR"

    Almanya’dan memleketine gelen Berhan Keser, "Almanya’da aşı randevusu bulamıyordum. Çarşıda bana sordular, ben de aşı oldum. Orada randevu almak çok zor, onun için burada oldum." ifadelerini kullandı.

    İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakkı Aktaş, "Aşılama hizmetlerini toplum sağlığı merkezi, aile hekimliği birimlerinden Tunceli Devlet Hastanesi’nde yürütüyoruz. Ayrıca aşıya ulaşamayan vatandaşlar için mobil olarak sahaya çıkıp yaylalara, köylere, organize sanayiye giderek aşılamalar yapıyoruz.

    Almanya’da randevusu alamayan vatandaş, Tunceli’de aşı yaptırdı ViDEO

    AŞISINI TUNCELİ'DE YAPTIRDI

    Şimdi de çarşı merkezinde uygulamayı mobil olarak yürütüyoruz. Zaman zaman yurt dışından gelen vatandaşların da aşılanması yapılıyor. Almanya’dan ilimize gelen çifte vatandaşımız orada aşısını olamamıştı. Burada yönlendirmemizle BioNTech aşısını oldu. Yaşadığı memnuniyeti bize bildirdi." diye konuştu.

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