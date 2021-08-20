Almanya'da 17 yıldır döner ustası olarak çalışan Tekin Yılmaz'dan 22 gündür haber alınamıyor. Yılmaz'ın kızları çevresinde sevilen biri olduğunu söyleyerek, babalarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Almanya'da yaşayan 48 yaşındaki Yılmaz Tekin, 30 Temmuz'dan beri ortada yok.

Elazığ'da yaşayan Aylin ve Pınar Yılmaz kardeşler, babalarının başına bir şey geldiğini düşünerek polise haber verdi.

Hem Türk hem Alman polisine haber veren kardeşler, yetkililerden babalarının bulunmasını istedi.

Kardeşler babalarının çevresinde sevilen biri olduğunu söyleyerek, ondan gelecek iyi haberi beklediklerini belirtti.

"BABAMIN BAŞINA BİR İŞ GELMİŞ OLABİLİR"

Her akşam telefonda konuştuğu babasından 22 gündür haber alamadıklarını belirten Aylin Yılmaz, şunları söyledi:

"Babam her yaz Elazığ'a izne gelmeye çalışıyor. Bu yıl yine gelecekti. Tam geldiği tarihi söylemiyor, sürpriz yapıyor.

Babamdan 2-3 gün haber alamayınca tekrar yolda sandık. O yüzden bir yerlere haber vermedik.

Sonra babamın telefonu tamamen kapanınca, biz babamın başına bir iş geldiğini düşünüyoruz. O yüzden biz oradaki polislere ve buradaki polislere haber verdik.





"BABAMIN TELEFONUNA ULAŞAMIYORUZ"

Türkiye'ye giriş çıkışı yok, Almanya'dan çıkışı yok. Babamı merak ediyoruz. 29 Temmuz'da her akşam olduğu gibi biz babamla tekrar WhatsApp'tan sesli arama yaptık.

30 Temmuz sabahı mesajlaştık. 2 Ağustos’a kadar babamın telefonu açıktı. Yani attığımız mesajlar iletiliyordu. Normal arama yaptığımız zaman telefonu çalıyordu. 2 Ağustos'tan sonra babamın telefonuna tamamen ulaşamadık.

Almanya'da yaşayan babalarından 22 gündür haber yok VİDEO



"BABAMIN İŞ ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA POLİSLE İLETİŞİM KURUYORUZ"

Orada kuzenim var, o polisin yanına gidip geliyor ama 1'inci dereceden akrabası olmadığı için pek bilgi vermiyorlar.

Babamın iş arkadaşları orada, dükkanın sahibi orada. Onların aracılığıyla polislerle iletişim kuruyoruz. Onun dışında başka bir bağlantımız olamıyor.





"BABAM ÇEVRESİNDE SEVİLEN BİRİ"

Babam normalde her şeyini bana söyleyen bir insan. Her akşam konuştuğumuzda günlük olayını hemen hemen anlatır. Öyle kavga eden hatta tartışmaya giren bir insan bile değil.

O yüzden desek biri ile tartıştı, aklımızda bir şüphe olsa o insan üzerinden olayları ilerleteceğiz. Ama öyle bir durum olmadığı için biz bilmiyoruz.

Babamın olduğu bölgede zaten Türkler yoğunluklu. Çevresi tarafından hem Alman müşterileri hem de Türk müşterileri tarafından sevilen biri"