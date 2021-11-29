Sahte şifacı, emekli doktoru dolandırdı

Emekli doktor Güray Köse, 'şifacı' kılığındaki kişinin üç harflilerin kendi adına Mısır piramitlerinde kurban keseceğini söylemesi üzerine 21 bin euro dolandırıldı.

Almanya'da kardiyoloji ve dahiliye uzmanı olarak çalıştıktan sonra kanser hastalığına yakalandığı için emekliye ayrılan Güray Köse (51), Türkiye'de dolandırıcı tuzağına düştü.

Antalya'ya gelen Güray Köse, kendisini 'şifacı' olarak tanıtan 'Meral' isimli kadına 21 bin eurosunu kaptırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yılın 3 ayını Türkiye'de, 9 ayını Almanya'da geçiren Köse, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 'dini inanç ve duygularının kötüye kullanılması' suretiyle dolandırıldığını öne sürdü.

"6 YAŞINDAN BERİ HOCALIK YAPTIĞINI SÖYLEDİ"

Savcılıktaki ifadesinde Köse, çocukluğundan beri korkuya dayalı psikolojik sorun yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Tıbbi olarak müracaat etmediğim kurum ve doktor kalmadı. Ancak bir türlü karabasanlardan kurtulamadım. 2014 yılında 'Meral' adında biriyle tanıştırıldım. Meğerse adı Ayhan G. imiş. Mısır kökenli olduğunu ve 6 yaşından beri hocalık yaptığını söyledi.

"MUSKA YAPIP AYETLER OKUDU"

Mısır'da ilahiyat fakültesini bitirdiğini söylemişti. Bana ruhani güçleri olduğunu belirterek muska yaptı, Kur'an’dan ayetler okudu. Karşılığında her seferinde kurban kesme parası adı altında bin TL ödedim.

"ÖDEMELERİ EURO OLARAK İSTEDİ"

Seansların üçüncü haftasında, kendisinin kontrolünde olan üç harflilerden oluşan askerlerin karabasanları yakaladığını ifade etti ve gerçekten de o andan itibaren korkularım geçti. Sonrasında da para ödemeye devam ettim. Meral Hanım, üç harflilerden oluşan muhasebecilerin kurban parasını bin euro olarak belirlediğini ve artık paraları euro olarak vermem gerektiğini söyledi. Ben de kabusları tekrar yaşamak istemediğim için verdim."

KIZ KARDEŞİ DE KANDIRILDI

Aynı kadının kız kardeşini de etkisi altına aldığını sözlerine ekleyen Köse, “Kız kardeşim adeta ona biat etmiş gibi. Ondan da sürekli para alıyor. Hala da almaya devam ediyor." dedi.

"'ÜÇ HARFLİLER MISIR PİRAMİTLERİNDE KURBAN KESECEKLER' YALANINA İNANDI"

2017 yılında akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini ve emekliye ayrıldığını sözlerine ekleyen Köse, ifadesini şöyle sürdürdü:

“Meral abla kanser hastalığını da iyileştirebileceğini söyledi. Korkularımdan arındığım için ona inandım. Bana dualar okudu ve bu kez üç harflilerden oluşan 21 kurbanı, Mısır piramitlerinde yine üç harflilerden oluşan değişik kabilelerin temsilcilerinin bulunduğu ortamda törende keseceğini söyledi. Bunun için de 21 bin euro istedi. O parayı da Almanya'da kızı olduğunu iddia ettiği kişiye gönderdim. Hatta kız kardeşimden de benim tedavim için 6 bin euro almış. Bunu sonradan öğrendim. O tarihten itibaren sağlığımda bir değişiklik olmayınca kandırıldığımı anladım. Dinimizi kullanarak beni kandıran bu kişiden şikayetçiyim." ​

Köse, doktorlar yaklaşık 3 aylık ömrü kaldığını söylemesine rağmen son nefesine kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini sözlerine ekledi.