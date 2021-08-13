Altındağ'daki olayla ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı

Altındağ'daki olayla ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili Emniyet soruşturmayı genişletti.

İl Emniyet Müdürlüğü, 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından bölgede alınan önleyici tedbirler sonucu güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahıslarla ilgili yeni gözaltı kararı verdi.

72 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda 72 kişi daha gözaltına alındı. Bunlardan 29'u hakkında idari işlem uygulanırken, 43'üyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Yakalananlardan 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE YAPILAN GÖZALTI İŞLEMİ

Daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 38'inin yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlenmişti.

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