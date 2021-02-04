"Yedek parça işinde iyi kar var" dediği çok sayıda kişiyi, yurt dışından getirteceği otomobil yedek parça satışından pay dağıtma vaadiyle dolandırdı.

Amasya'da Emniyet Müdürlüğüne başvuran 10 kişi, kendisini iş adamı olarak tanıtan M.Ö'nün otomobil yedek parçası ticareti yapacağı vaadiyle kendilerinden para aldığını belirtti.

Yaklaşık 3 ay önce açtığı oto galerisine gittiklerinde iş yerinin uzun süredir kapalı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Dolandırıldıkları gerekçesiyle M.Ö'den şikayetçi olan söz konusu kişilerin başvurusu üzerine polis, çalışma başlattı.

''YEDEK PARÇA İŞİNDE İYİ PARA VAR''

Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ö'nün "Yedek parça işinde iyi kar var" dediği çok sayıda kişiyi, yurt dışından getirteceği otomobil yedek parça satışından yüzde 25'e varan oranlarda kar payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira alarak dolandırdığını belirledi.

Amasya'da 10 milyon liralık dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı VİDEO

SAKARYA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Sakarya'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Amasya'ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.