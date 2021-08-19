Amasya'da 112 istasyonuna sopalı saldırı

5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun camını sopayla kıran alkollü şüpheli, gözaltına alındı. Saldırı anı cep telefonu ile görüntülenirken, şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Amasya’nın Nergis Mahallesi'ndeki 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'na alkollü bir şekilde gelen Ahmet K., bilinmeyen nedenle istasyon binası dışında sağlık personeline hakaret etti.

Sağlık görevlileri olup biteni anlamaya çalışırken, Ahmet K., elindeki sopayla istasyonun camını kırdı.

Sağlık ekipleri de istasyona girerek durumu polise bildirdi.

SALDIRI ANINI KAYDETTİLER

Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan şüphelinin 3 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi.

İfadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

10 Ağustos'ta meydana gelen saldırıya ait, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.