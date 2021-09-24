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Amasya’da ağabeyi bıçakladı, sokakta kanlar içinde yere yığıldı

Amasya’da ağabeyi bıçakladı, sokakta kanlar içinde yere yığıldı

Kurşunlu Mahallesi’nde, tartışan Taha Serdar O. Ve Esra Tıngır isimli kardeşlerini ayırmak isteyen Kazım O., Taha Serdar O. tarafından kasığından bıçaklandı.