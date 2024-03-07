Amasya'da anne-kızın üniversite macerası... Merzifon ilçesinde 30 yıl aradan sonra sınava girip kazandığı üniversitenin yolunu tutan Hanife Ernil, 22 yaşındaki otizmli kızıyla birlikte derslere giriyor.

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İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Hanife Emil, 1993 yılında liseden mezun olduktan sonra evlenip otizmli doğan kızını büyüttü.

Ernil, evladının özel eğitimine ilkokuldan liseye kadar destek vermesinin ardından yarım bıraktığı üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren Ernil, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü'nü kazandı.

Üniversite yönetimi özel izin verdi

Kızıyla birlikte fakültenin yolunu tutan anne, biricik evladının durumunu yöneticilerle paylaştı. Üniversite yönetiminin özel izniyle kızı Hande ile aynı sırada eğitim gören 47 yaşındaki Ernil, 30 yıl ertelediği üniversite eğitimine başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Kızımı yalnız bırakamazdım"

Kızının da 4 aydır sosyalleşme fırsatı bulduğunu dile getiren Ernil, “Anne-kız üniversitedeyiz. Kızımı yalnız bırakamazdım. Derslerim de gayet iyi. Bu kadar yapabileceğimi düşünmemiştim. Çünkü uzun yıllar ara vermiştim. İsteyince oluyor. Kızımla birlikte üniversiteye gelmekten çok mutluyum.” dedi.

"Adım adım ilerliyorum"

Eğitim için hayal kuranlara seslenen azimli anne, “Hayallerinin peşinden gitsinler. Ben hayallerimin ardından gidiyorum. Adım adım ilerliyorum. İnşallah mezun olurum. Mezun olduktan sonra da eğitim hayatımı sürdürmek isterim. Ancak kızımın durumunu da değerlendireceğim. Çünkü öncelikli odak noktam o.” diye konuştu.

"Kızıyla bütünleşmiş"

Kampüste el ele dolaşan anne ve kızına fakültenin kapılarını açmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Merzifon İİBF Dekanı Prof. Dr. Kemal Aydın ise, “Hanife Hanım çok fedakar bir anne. Kızıyla bütünleşmiş iki arkadaş gibiler.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)