Amasya'da araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

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Kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Amasya-Çorum karayolu üzeri Doğantepe mevkinde, sürücü Gürhan U.'nun kullandığı 34 AAF 789 plakalı otomobil, ana yoldan çıkarak ekili arazilerin olduğu bölgeye uçtu.

3 YARALI

200 metre boyunca sürüklenen araç, arazi içinde bulunan sulama deposuna çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.