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    Amasya'da araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

    Kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 09:14
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    Amasya'da araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

    Amasya-Çorum karayolu üzeri Doğantepe mevkinde, sürücü Gürhan U.'nun kullandığı 34 AAF 789 plakalı otomobil, ana yoldan çıkarak ekili arazilerin olduğu bölgeye uçtu.

    3 YARALI

    200 metre boyunca sürüklenen araç, arazi içinde bulunan sulama deposuna çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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