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- Amasya'da araç tarlaya uçtu: 3 yaralı
Amasya'da araç tarlaya uçtu: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 07.06.2020 - 09:14
Amasya-Çorum karayolu üzeri Doğantepe mevkinde, sürücü Gürhan U.'nun kullandığı 34 AAF 789 plakalı otomobil, ana yoldan çıkarak ekili arazilerin olduğu bölgeye uçtu.
3 YARALI
200 metre boyunca sürüklenen araç, arazi içinde bulunan sulama deposuna çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.