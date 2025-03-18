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DHA

Amasya'da arkadaş cinayeti..

Dün saat 15.30'da Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mustafa E. ile Recep Tayyip Gedizli arasında evin önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mustafa E., yanında bulunan bıçakla Gedizli’ye saldırdı. Vücuduna aldığı 9 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Gedizli, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Mustafa E., polis tarafından gözaltına alındı.

BABASININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 6 AY CEZAEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2019 yılında Mustafa E.'nin babası Hüseyin E'nin bıçaklı kavgada öldürüldüğü ve bu olayla ilgili de Recep Tayyip Gedizli’nin 6 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E., basın mensuplarının "Babanızın intikamını mı almak istediniz?" sorusuna gülümseyerek, "Bu ne anlatıyor?" diye yanıt verdi.

Mahkemeye çıkarılan Mustafa E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.