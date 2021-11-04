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    Amasya’da asker eğlencesi kötü bitti: Kendisini ve 2 arkadaşını vurdu

    Asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş ettiği silahında sıkışan mermileri çıkartmaya çalışan kişi, kendisini ve 2 arkadaşını vurdu.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 22:54
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 23:02
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    Amasya’da asker eğlencesi kötü bitti: Kendisini ve 2 arkadaşını vurdu

    Amasya merkez Yeşilyenice Mahallesi’nde asker eğlence merasimi düzenlendi. Katıldığı eğlencede havaya ateş eden İsmail K.’nın (23) tabancası tutukluk yaptı.

    MERMİLERİ ÇIKARIRKEN KENDİSİNİ VE 2 KİŞİYİ VURDU

    Sıkışan mermilerin çıkartılması esnasında yaşanan kazada seken mermiler İsmail K.’nın eline 2 arkadaşının da ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Amasya’da asker eğlencesi kötü bitti: Kendisini ve 2 arkadaşını vurdu - Video

    OLAY ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

    Olayın bir bağ evinde yaşandığını belirten şahısların ifadesinin alınması sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tanıklarının dinlenmesi ve bir cep telefonu kamerasının kaydettiği havaya ateş edilmesi görüntülerinin izlenmesi üzerine olayın bir asker uğurlama eğlencesinde yaşandığı saptandı.

    Amasya’da asker eğlencesi kötü bitti: Kendisini ve 2 arkadaşını vurdu #1

    Gözaltına alınan İsmail K.’nın sakladığı tabanca da bağ evinde bulundu. Suçunu itiraf eden İsmail K. savcılığa sevk edilmesi sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Amasya’da asker eğlencesi kötü bitti: Kendisini ve 2 arkadaşını vurdu #2

    Amasya’da asker eğlencesi kötü bitti: Kendisini ve 2 arkadaşını vurdu #3

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