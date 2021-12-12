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    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu

    Sarımeşe köyünde A.Ş. isimli bir şahsın eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Av tutkunu olduğu belirlenen A.Ş., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 18:11
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    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu

    Amasya merkeze bağlı Sarımeşe köyünde yaşayan A.Ş.’ye (76) ait eve, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

    Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonda ev, eklentileri ve araçta aramalar yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de katıldığı aramada evin çeşitli yerlerinde şömine, tavan arası ile koltuğa gizlenmiş 4 av tüfeği, 4 tabanca, binden fazla mühimmat, bir drone, 5 telsiz, 2 av bıçağı ve projektör ele geçirildi.

    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu VİDEO

    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma suçundan gözaltına alınan A.Ş isimli şahıs, Amasya İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu #2

    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu #3

    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu #4

    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu #5

    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu #6

    Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu #7

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