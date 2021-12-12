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Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu

Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu

Sarımeşe köyünde A.Ş. isimli bir şahsın eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Av tutkunu olduğu belirlenen A.Ş., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.