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- Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu
Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu
Sarımeşe köyünde A.Ş. isimli bir şahsın eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Av tutkunu olduğu belirlenen A.Ş., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
- İHA
- 12.12.2021 - 17:47
- Güncelleme : 12.12.2021 - 18:11
Amasya merkeze bağlı Sarımeşe köyünde yaşayan A.Ş.’ye (76) ait eve, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenledi.
Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonda ev, eklentileri ve araçta aramalar yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de katıldığı aramada evin çeşitli yerlerinde şömine, tavan arası ile koltuğa gizlenmiş 4 av tüfeği, 4 tabanca, binden fazla mühimmat, bir drone, 5 telsiz, 2 av bıçağı ve projektör ele geçirildi.
Amasya’da, ‘av tutkunu’ şahsın evinde çok sayıda silah bulundu VİDEO
SERBEST BIRAKILDI
Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma suçundan gözaltına alınan A.Ş isimli şahıs, Amasya İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.