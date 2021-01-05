Amasya’da aynı cami 3 ay arayla soyuldu

Amasya'daki camide bağış kutusundan hırsızlık yapan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Akkiraz Camii’nde 3 ay önce bir şahsın yerinden sökerek boşalttığı yardım kutusu, görevliler tarafından yenilendi.

Aynı camide yine hırsızlık olayı yaşandı. Yardım kutusu tekrar sökülerek içi boşaltıldı.

Kutudaki paraları alarak kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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"CAMİLER ALLAH'IN EVLERİDİR"

Olayla ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Son zamanlarda camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda bu gibi hadiseler artmaktadır. Camiler Allah’ın evleridir. Allah’ın evlerinde hırsızlığın olması gerçekten bizleri üzüyor.” diye konuştu.

"GELİN BİZE YARDIMCI OLALIM"

Hırsızlığın günah olduğunu belirterek hırsızlara seslenen Ayvaz, “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz gelin bize, kurumumuza başvurun. Size yardımcı olalım. Vatandaşlarımızın hayır amacıyla yapmış olduğu yardımlara el sürmeyin.” şeklinde konuştu.

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