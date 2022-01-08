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    Amasya'da baraj gölünde botları batan 2 kişiden biri kayboldu

    Suluova ilçesinde balık tutmak için Yedikır Barajı'na açıldıkları bot alabora olan 2 arkadaştan biri kabyoldu.
    • AA
    • 08.01.2022 - 07:20
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    Amasya'da baraj gölünde botları batan 2 kişiden biri kayboldu

    Amasya'nın Suluovar ilçesinde Anıl Yarışcı (35) ve arkadaşı İdris Kılıç (43), akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı, diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı.

    Bir süre sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle bot alabora oldu.

    Amasya da baraj gölünde botları batan 2 kişiden biri kayboldu #1

    DALGIÇLAR BİR KİŞİYİ KURTARDI

    Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

    Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu Yarışçı'yı kurtardı.

    Amasya da baraj gölünde botları batan 2 kişiden biri kayboldu #2

    DİĞER ŞAHIS KAYIP

    Kayıp Kılıç için de çalışmalarını yürüten ekipler henüz bir ize ulaşamadı.

    Ara verilen kurtarma çalışmasına sabahın ilk ışıklarıyla devam edilecek.

    Amasya da baraj gölünde botları batan 2 kişiden biri kayboldu #3


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