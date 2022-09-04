Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
363.415
-0.46%
BTXN Coin
5.01
3.29%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Amasya’da çifte cinayet: Katil aranıyor

    Dini nikahla birlikte yaşadığı eşi ile üvey oğlunu öldüren katil zanlısı, kaçtı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
    • 04.09.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya’da çifte cinayet: Katil aranıyor

    Amasya’nın Alpaslan köyünde besicilik yapan Kadir Y. (51), dün öğle saatlerinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ve oğlu Anıl Kadir Babal (19) ile tartıştı.

    Çıkan kavgada Kadir Y., tabanca ile anne ve oğluna ateş etti.

    Anne ile oğlu öldü

    Anne ile oğlu kanlar için yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi.

    Katil aranıyor

    İnceleme sonrası cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Amasya’da çifte cinayet: Katil aranıyor #1

    Amasya’da çifte cinayet: Katil aranıyor #2

    Amasya’da çifte cinayet: Katil aranıyor #3

    Amasya’da çifte cinayet: Katil aranıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi
    İç Haber

    Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi

    İsmail Çataklı: Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 654 bin 866 kişi
    Gündem

    İsmail Çataklı: Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 654 bin 866 kişi

    Görüş Bildir