Amasya’da çifte cinayet: Katil aranıyor

Dini nikahla birlikte yaşadığı eşi ile üvey oğlunu öldüren katil zanlısı, kaçtı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Amasya’nın Alpaslan köyünde besicilik yapan Kadir Y. (51), dün öğle saatlerinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ve oğlu Anıl Kadir Babal (19) ile tartıştı.

Çıkan kavgada Kadir Y., tabanca ile anne ve oğluna ateş etti.

Anne ile oğlu öldü

Anne ile oğlu kanlar için yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi.

Katil aranıyor

İnceleme sonrası cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.