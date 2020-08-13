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    Amasya'da çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü

    Sarılar Mahallesi'nde Asaf Ahmet Sözeri’ye ait meyve bahçesinde meydana gelen yangında, bahçe içerisinde bulunan meyve ağaçları yandı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 05:23
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    Amasya'da çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü

    Amasya'nın merkeze bağlı Sarılar Mahallesi'nde Asaf Ahmet Sözeri'ye ait meyve bahçesinde yangın çıktı.

    Yaklaşık 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü yangın yangın, Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    Amasya da çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü #1

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Yangın sebebiyle, elma, ayva, ceviz, kavak ağaçlarının bulunduğu alan zarar görürken, arsanın bitişiğinde Şakir Karakaş’a ait sebze ekili bir bahçe de yangından dolayı zarar gördü.

    Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çiftçiler maddi zarara uğradı.

    Amasya'da çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü VİDEO


    Amasya da çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü #2

    Amasya da çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü #3

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