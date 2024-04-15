Amasya'da demir korkulukları söküp kaçan göçmenlerden 24’ü yakalandı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğu söküp kaçan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmenden 24'ü yakalandı.

DHA

13 Nisan'da meydana gelen olayda, Ağrı'dan İstanbul'a giden K.Y. (58) yönetimindeki 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü tır, ihbarla polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı.

Dorsede 64 kaçak göçmen bulundu

Kontrollerde tırın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Tır şoförü K.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmenlerden 25'i, demir korkulukları söküp kaçtı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde misafir edilen kaçak göçmenlerden 25'i, bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğu söküp kaçtı. Kaçan 25 göçmen kentte farklı bölgelere dağıldı. Yetkililerin polise ihbarıyla göçmenlerden 24'ü yakalandı, 1'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

63 göçmen sınır dışı edildi, bakanlık soruşturma başlattı

Bugün, sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere 63 kaçak göçmen, Van'a gönderildi. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'nde kendileri için hazırlanan otobüslere binip yola çıktı. Kaçak göçmenlerin binadan kaçmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlattığı ve kente mülkiye müfettişi görevlendirdiği bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)