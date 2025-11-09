Amasya’da dereye devrilen araçta can pazarı: 1’i çocuk, 2 kişi kurtarıldı Amasya’da 17 yaşındaki bir genç kızın kullandığı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak Tersakan Deresi’ne devrildi. Araçta bulunan sürücü ile 12 yaşındaki çocuk, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı.

Derede can pazarı... Henüz kimliği öğrenilemeyen genç sürücünün idaresindeki 05 AAC 648 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. BİRİ ÇOCUK İKİ KİŞİ ARAÇTAN SAĞ ÇIKARILDI Ekipler ve vatandaşların ortak çabasıyla araçta bulunan 17 yaşındaki sürücü ile 12 yaşındaki çocuk sudan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yolda ilerlerken bir anda kontrolden çıkarak dereye devrildiği ve çevredeki vatandaşların hemen yardıma koştuğu görülüyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

