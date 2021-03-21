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    Amasya’da devrilen tırda baba ve oğul hayatını kaybetti

    Amasya’nın Merzifon ilçesinde sebze yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 19:18
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    Amasya’da devrilen tırda baba ve oğul hayatını kaybetti

    Amasya'da Turan Verep (55) yönetimindeki 61 BA 222 plakalı tır, Merzifon Kayadüzü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

    Polis, jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen sürücü ile yanındaki oğlu Yasin Verep (24) sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

    2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Cenazeler yapılan incelemenin ardından Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölenlerin Trabzon nüfusuna kayıtlı Turan ve oğlu Yasin Verep olduğu öğrenildi.

    Tırın dorsesinden yola saçılan salatalıkların toplanması için çalışma başlatıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Amasya’da devrilen tırda baba ve oğul hayatını kaybetti #1

    Amasya’da devrilen tırda baba ve oğul hayatını kaybetti #2

    Amasya’da devrilen tırda baba ve oğul hayatını kaybetti #3

    Amasya’da devrilen tırda baba ve oğul hayatını kaybetti #4

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