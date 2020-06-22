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    Amasya'da eczane poşetinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

    Polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli aracın içinden çıkan, eczane poşetine konulmuş uyuşturuculara el konuldu.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 17:23
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    Amasya'da eczane poşetinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı #1

    Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meray uygulama noktasında durdurulan şüpheli aracın motor bölmesinde yapılan aramada, eczane poşeti içerisine yerleştirilmiş extacy olduğu değerlendirilen uyuşturucu haplar ele geçirildi.

    585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hapa, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri el koydu.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Araç içerisinde bulunan 36 yaşındaki şüpheli M. K., 30 yaşındaki H.K. ve 24 yaşındaki C.Ç. isimli şahıslar, ifadelerinin ardından "uyuşturucu imal ve ticaretinden" adliyeye sevk edildi.

    Amasya'da eczane poşetinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı #2

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