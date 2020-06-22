Amasya'da eczane poşetinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

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Polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli aracın içinden çıkan, eczane poşetine konulmuş uyuşturuculara el konuldu.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meray uygulama noktasında durdurulan şüpheli aracın motor bölmesinde yapılan aramada, eczane poşeti içerisine yerleştirilmiş extacy olduğu değerlendirilen uyuşturucu haplar ele geçirildi.

585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hapa, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri el koydu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Araç içerisinde bulunan 36 yaşındaki şüpheli M. K., 30 yaşındaki H.K. ve 24 yaşındaki C.Ç. isimli şahıslar, ifadelerinin ardından "uyuşturucu imal ve ticaretinden" adliyeye sevk edildi.