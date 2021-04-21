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    Amasya’da gaz yakıt tankı alev alan araç dere yatağına uçtu

    Gaz aldıktan sonra akaryakıt istasyonundan ayrılan aracın gaz yakıt tankı birden alev aldı. Araç içinde bulunan 4 kişi, atlayarak canlarını kurtardı. Sürücüsüz araç, dere yatağına uçtu.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 16:11
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    Amasya’da gaz yakıt tankı alev alan araç dere yatağına uçtu

    Amasya’nın Suluova ilçesinde Semra Buğa yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan gaz aldı.

    İçinde bulunan şoför ve 3 yolcu ile istasyondan ayrılan aracın gaz yakıt tankı, 5 dakika sonra Amasya-Samsun karayolunda alev aldı.

    Araç şoförü Semra Buğa, Murtaza Özcan Çelebi (38), Aslan Çelebi(69) ve Tekgül Çelebi(20) kendilerini araçtan attı.

    ARAÇ DERE YATAĞINA UÇTU

    Akaryakıt istasyonuna 20 metre mesafede gerçekleşen olaya, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi.

    Sürücüsüz araç, dere yatağına uçarak durabildi.

    Araç içinde bulunan iki kişinin ağır yaralandı. Yaralılar Samsun’a sevk edildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Jandarma yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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    Amasya’da gaz yakıt tankı alev alan araç dere yatağına uçtu #5

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