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    Amasya'da genç kız maganda kurşununun hedefi oldu

    Bir sünnet düğününde Selahattin A.'nın silahı tutukluluk yapınca mermiler 19 yaşındaki Beste Koçak’a isabet etti. Genç kız yaşamını yitirirken şüpheli şahıs tutuklandı.
    • 13.07.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 13:25
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    Amasya'da genç kız maganda kurşununun hedefi oldu

    Amasya’nın merkezine bağlı Tatar köyündeki bir sünnet düğününde Selahattin A. tarafından silahla havaya rastgele ateş açıldı.

    Selahattin A.’nın elindeki tabanca, iddiaya göre bir anda tutukluk yaptı.

    Seken mermi genç kıza isabet etti

    Bu sırada ateş alan silahtan seken mermi, düğün alanındaki Beste Koçak’a isabet etti.

    19 yaşındaki kız öldü

    Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gelirken 19 yaşındaki Beste Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kızın cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

    Şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre; Selahattin A ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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