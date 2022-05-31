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    Amasya’da gök gürültüsünden ürken koyunlar birbirini ezdi

    Sağanak sonrası gök gürledi, ürken küçükbaş hayvanlar birbirini ezdi. 108 koyun telef olunca, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.
    • 31.05.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 13:45
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    Amasya’da gök gürültüsünden ürken koyunlar birbirini ezdi

    Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Esençay beldesi yakınlarındaki Boğalı Yaylası'nda, dün gece dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

    Yağış sonrası gök gürledi, bu da küçükbaş hayvanları harekete geçirdi.

    Farklı noktalardaki ürken küçükbaş hayvanlar birbirlerini ezdi.

    108 koyun öldü

    İlk incelemelere göre Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde yaşayan vatandaşlara ait 94, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay beldesinden vatandaşlara ait 14 koyun öldü.

    DHA’nın haberine göre jandarma ve Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

    Amasya’da gök gürültüsünden ürken koyunlar birbirini ezdi #1

    Amasya’da gök gürültüsünden ürken koyunlar birbirini ezdi #2

    Amasya’da gök gürültüsünden ürken koyunlar birbirini ezdi #3


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