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    Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

    Güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 11:29
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    Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

    Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, saat 09.30 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 15 YARALI

    Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

    Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı #1

    Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı #2


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