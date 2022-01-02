Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, saat 09.30 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 15 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.