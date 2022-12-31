Amasya'da iğne olduktan sonra fenalaşıp ölen Melis, toprağa verildi

Boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan iğnenin ardından fenalaşıp hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melis Kıymet, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Amasya'da Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet (7), boğaz ağrısı şikayetiyle, dün sabah, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü.

Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı.

Daha sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı. Melis'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı.

Çifte soruşturma

DHA'nın haberine göre; Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Melis'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle vakti Hattat Hamdullah Efendi Camii'ne getirildi.

Nuran Zehra Kıymet kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Çağlar Kıymet'in ise güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Cenaze namazının ardından Melis Kıymet, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

























