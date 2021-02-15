Amasya'da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı

Tünelde çıkan yangına kara yolu ile gidilemeyince, itfaiye aracı yangın yerine bir vagonun üzerinde demir yolu ile gitti.

Amasya-Tokat sınırında, Kızoğlu Tren İstasyonu yakınlarındaki tünelde yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

KARAYOLUNDAN GİDEMEDİ

Yangın yeri kara yolu ulaşımına kapalı olunca, itfaiye ekipleri kara yolu ile en yakın noktaya kadar ulaştı.

VAGONLA GİTTİ

Daha sonra itfaiye aracı, raylarda hareket eden mobil araca bağlı bir vagona yüklendi. İtfaiye aracı, demir yolu ile yangın yerine ulaştırıldı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye aracının vagona yüklenip taşındığı o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.