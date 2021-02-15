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    Amasya'da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı

    Tünelde çıkan yangına kara yolu ile gidilemeyince, itfaiye aracı yangın yerine bir vagonun üzerinde demir yolu ile gitti.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 16:53
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    Amasya'da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı

    Amasya-Tokat sınırında, Kızoğlu Tren İstasyonu yakınlarındaki tünelde yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

    KARAYOLUNDAN GİDEMEDİ

    Yangın yeri kara yolu ulaşımına kapalı olunca, itfaiye ekipleri kara yolu ile en yakın noktaya kadar ulaştı.

    Amasya da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı #1

    VAGONLA GİTTİ

    Daha sonra itfaiye aracı, raylarda hareket eden mobil araca bağlı bir vagona yüklendi. İtfaiye aracı, demir yolu ile yangın yerine ulaştırıldı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye aracının vagona yüklenip taşındığı o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Amasya da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı #2

    Amasya da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı #3

    Amasya da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı #4

    Amasya da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı #5

    Amasya da, itfaiye aracı yangın yerine vagonla taşındı #6

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