- Polis, Amasya Ferhat Dağı'nda kaçak kazı operasyonu düzenledi.
- Definecilerin dağın içine doğru 15 metre kazdığı tespit edildi.
- Kazı malzemeleri ele geçirilirken, sorumluların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Amasya'da kaçak kazı yapanlara operasyon...
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Şehirüstü Mahallesi’ne sevk edildi.
15 METRE KAZDIKLARI BELİRLENDİ
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, definecilerin Ferhat Dağı Çakallar Tepesi mevkiinde dağın içine doğru 15 metre kazdığı belirlendi.
POLİS KAZIYI YAPANLARI ARIYOR
Kazılan alanın içinde 2 kürek, 1 balyoz ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis, kaçak kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.