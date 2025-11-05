Abone ol: Google News

Amasya'da kaçak kazı yapanlara operasyon

Kaçak kazı ihbarı üzerine polis ekipleri Ferhat Dağı’nda bir operasyon yaptı ve yapılan operasyon kapsamında, dağın içine doğru 15 metre kazı yapıldığı belirledi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 17:51
Amasya'da kaçak kazı yapanlara operasyon
  • Polis, Amasya Ferhat Dağı'nda kaçak kazı operasyonu düzenledi.
  • Definecilerin dağın içine doğru 15 metre kazdığı tespit edildi.
  • Kazı malzemeleri ele geçirilirken, sorumluların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Amasya'da kaçak kazı yapanlara operasyon... 

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Şehirüstü Mahallesi’ne sevk edildi.

15 METRE KAZDIKLARI BELİRLENDİ

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, definecilerin Ferhat Dağı Çakallar Tepesi mevkiinde dağın içine doğru 15 metre kazdığı belirlendi.

POLİS KAZIYI YAPANLARI ARIYOR

Kazılan alanın içinde 2 kürek, 1 balyoz ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis, kaçak kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3. Sayfa Haberleri