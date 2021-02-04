Ahırın önünde karşı karşıya gelen koçların çarpışması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya’da kafa kafaya çarpışan iki koç can verdi.

Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Sinan Ünlü’nün sürüsündeki iki koç, ahırın önünde karşı karşıya geldi.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YERE YIĞILDILAR

Öfkeleri dinmeyen koçlar, bir süre sonra kafa kafaya çarpışmaya başladı. İkinci çarpışmadan sonra geri geri gidip hızlarını alarak üçüncü defa çarpışan koçlar, o anda yere yığılarak can verdi.

Amasya'da kafa kafaya çarpışan koçlar telef oldu ViDEO





"NAZAR DEĞDİ"

Uzun yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlatan 59 yaşındaki Ünlü, nazar değdiği için öldüklerini düşündüğü 5 bin TL’lik koçlarından geri kalan boynuzlarını ahırın girişine astı.

HAYVANLAR SİGORTALI

Tüm hayvanlarını sigortalattığı için gelen görevlinin de duruma çok şaşırdığına değinen Ünlü, sürüsüne kattığı iki yeni koça da gözü gibi bakacağını söyledi.



