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    Amasya'da kardeş ağabeyini öldürdü

    Babalarına ait daire yüzünden çıkan kavgada kardeş, ağabeyinin katili oldu.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 12:17
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    Amasya'da kardeş ağabeyini öldürdü

    Amasya’nın Merzifon ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı binada farklı katlarda ikamet eden iki kardeş, babalarına ait dairenin kullanımı sebebiyle tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.C.(39), ikametindeki ruhsatlı tabanca ile ağabeyi V.C.'nin (41) üzerine doğru 1 el ateş etti.

    HEM KENDİSİNE HEM DE KIZINA İSABET ETTİ

    Kardeşinin kurşunuyla yaralanan V.C.'den çıkan mermi, yanında bulunan kızına da isabet etti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    BABA ÖLDÜ, KIZININ DURUMU İYİ

    Hemen Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağabey V.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Ölen ağabeyin Amasya’ya sevk edilen yaralı kızının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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