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Amasya'da kayıp yaşlı kadın ölü halde bulundu

Amasya'da kayıp yaşlı kadın ölü halde bulundu

Taşova'da üç gündür kayıp olan 83 yaşındaki Fadik Biçer, ölü olarak bulundu.