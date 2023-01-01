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    Amasya'da kayıp yaşlı kadın ölü halde bulundu

    Taşova'da üç gündür kayıp olan 83 yaşındaki Fadik Biçer, ölü olarak bulundu.
    • 01.01.2023 - 20:54
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    Amasya'da kayıp yaşlı kadın ölü halde bulundu

    Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Karabük köyünde yaşayan 83 yaşındaki Fadik Biçer'in yakınları, Biçer’den cuma gününden bu yana haber alamadı.

    Yakınlar, jandarmaya başvurdu. AFAD ekiplerinin de katımıyla, köyde arama çalışması başlatıldı.

    Yaşlı kadın ölü halde bulundu

    Köylülerin de katıldığı çalışmalar sonucunda yaşlı kadın, adalar mevkiinde ölü olarak bulundu.

    İHA'nın haberine göre; Biçer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

    Amasya da kayıp yaşlı kadın ölü halde bulundu #1


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