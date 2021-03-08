Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı

Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı

Kamyonetle çarpışan otomobildeki iki kişi, kapıların açılmasıyla yola savrulup yaralandı.

Amasya'nın Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nde, 'u' dönüşü yapan bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yanındaki kişi, yola fırladı.

O ANLAR KAMERADA

Otomobildeki diğer 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı ise MOBESE kameralarına yansıdı.

Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı VİDEO