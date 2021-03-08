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    Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı

    Kamyonetle çarpışan otomobildeki iki kişi, kapıların açılmasıyla yola savrulup yaralandı.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 18:36
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 19:53
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    Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı

    Amasya'nın Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nde, 'u' dönüşü yapan bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobilde emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yanındaki kişi, yola fırladı.

    O ANLAR KAMERADA

    Otomobildeki diğer 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza anı ise MOBESE kameralarına yansıdı.

    Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı VİDEO

    Amasya da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı #1

    Amasya da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı #2

    Amasya da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı #3

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