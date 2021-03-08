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- Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı
Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki iki kişi, kapıların açılmasıyla yola savrulup yaralandı.
- İHA
- 08.03.2021 - 18:36
- Güncelleme : 08.03.2021 - 19:53
Amasya'nın Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nde, 'u' dönüşü yapan bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yanındaki kişi, yola fırladı.
O ANLAR KAMERADA
Otomobildeki diğer 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı ise MOBESE kameralarına yansıdı.
Amasya'da kaza yapan sürücü ve arkadaşı yola fırladı VİDEO