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    Amasya'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

    Amasya'da meydana gelen kazada, motosikletin paramparça olduğu görüldü.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 15:57
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    Amasya'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde gerçekleşen kaza sonucu, paramparça olan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

    BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Buğdaylı Mahallesi’nde Merzifon-İstanbul karayolu üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazanın nedeni henüz belirlenemezken, kazada, 05 DS 713 plakalı motosikletle 42 ELR 61 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

    Amasya da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti #1

    MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün kaza anında hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Kazada hayatını kaybeden kişi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Kısa süreli kapanan yol, kazaya karışan otomobil ve paramparça olan motosikletin çekici tarafından kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

    Amasya da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti #2

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