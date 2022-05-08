Amasya'da minibüs kamyonete vurdu: Anne ve kızı öldü

Amasya'da minibüs kamyonete vurdu: Anne ve kızı öldü

Otogar Kavşağı bölgesinde kontrolden çıkan minibüs, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada minibüs şoförünün eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Amasya'nın Otogar Kavşağı bölgesinde, merkeze gitmekte olan Özkan Kiraz kontrolündeki 55 KY 443 plakalı minibüs kontrolden çıktı.

Bu esnada minibüs, emniyet şeridine park edilen Gökhan Fidan yönetimindeki 34 ECN 487 plakalı kamyonete vurdu.

Şoförün eşi ve kayınvalidesi can verdi

İHA'nın aktarımına göre, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti.

6 kişi yaralandı

Minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun ile sürücü Özkan Kiraz da yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





















