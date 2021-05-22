Minibüsle çarpışan motosikletteki sürücü, hızla havalanarak minibüsün üstüne düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Amasya’da Çağrı Keskin’in (30) kullandığı 05 DP 383 plakalı motosiklet, mobilyacılar sitesi önünde kavşağın ortasından karşıya doğru hareket eden Hayati Hıcın (58) yönetimindeki 05 EP 939 plakalı minibüsle çarpıştı.

Sürücü Keskin’in yere düştüğü motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Eker (29) çarpmanın etkisiyle minibüsün üzerine savruldu.

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü tedavi altına alındı.

Amasya’da motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü VİDEO

“DURUMLARI ÇOK KÖTÜYDÜ”

Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Erdal Karaköse, “Çarpışmanın etkisiyle motordaki şahıs minibüsün üstüne fırladı. Motor sürücüsü ise yerde yatıyordu. Durumları çok kötüydü.” diye konuştu.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.