Amasya'da nehre uçan otomobilin sürücüsü öldü

İHA
Amasya'da bir eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı'nın (25) kullandığı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu.
Geç saatlerde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine su altı kurtarma ekipleri, itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı.
Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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