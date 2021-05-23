Amasya'da otel olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı

Amasya’da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda bir otelde yangın çıktı.

Amasya’da tarihi Yalıboyu evlerinin olduğu alanda bir otelde yangın çıktı.

150 yıllık tarihi sahibi 3 katlı konakta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

ÇEVREDE BULUNAN EVLER BOŞALTILDI

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın etraftaki binalara genişlemesi ihtimaline karşı diğer ahşap evler boşaltıldı.

MÜSTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının fritözden çıktığını ifade otel sahibi Alper Nergiz, “Otel komple yandı. Müşterilerimizin hepsini tahliye ettik. Zaten pandemiden dolayı yeni açmıştık oteli. İki gün oldu. Ancak başımıza bu iş geldi” dedi.

"AMASYA HALKI OLARAK ÜZGÜNÜZ"

Amasya'nın gözbebeği tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda yangın çıkmasından dolayı üzgün olduklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bütün Amasya halkı olarak üzgünüz, çok şükür, bir can kaybı yaşanmadı ve diğer tarihi yapılara yangın sıçramadı, tek tesellimiz bu. Yarın ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmasını yapacaklar, işletme sahiplerimize gereken desteği vereceğiz." dedi.