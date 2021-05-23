Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
326.336
2.72%
EXEN Coin
42.05
1.61%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Amasya'da otel olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı

    Amasya’da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda bir otelde yangın çıktı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 03:39
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 03:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya'da otel olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı

    Amasya’da tarihi Yalıboyu evlerinin olduğu alanda bir otelde yangın çıktı.

    150 yıllık tarihi sahibi 3 katlı konakta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    ÇEVREDE BULUNAN EVLER BOŞALTILDI

    Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın etraftaki binalara genişlemesi ihtimaline karşı diğer ahşap evler boşaltıldı.

    MÜSTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

    Yangının fritözden çıktığını ifade otel sahibi Alper Nergiz, “Otel komple yandı. Müşterilerimizin hepsini tahliye ettik. Zaten pandemiden dolayı yeni açmıştık oteli. İki gün oldu. Ancak başımıza bu iş geldi” dedi.

    "AMASYA  HALKI OLARAK ÜZGÜNÜZ"

    Amasya'nın gözbebeği tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda yangın çıkmasından dolayı üzgün olduklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bütün Amasya halkı olarak üzgünüz, çok şükür, bir can kaybı yaşanmadı ve diğer tarihi yapılara yangın sıçramadı, tek tesellimiz bu. Yarın ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmasını yapacaklar, işletme sahiplerimize gereken desteği vereceğiz." dedi.

    Amasya da otel olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı #1

    Amasya da otel olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir