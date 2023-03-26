Amasya’da otomobil bariyere çarparak takla attı: 4 yaralı

İHA
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dutluk köyü mevkiinde 43 yaşındaki Nuray Balcı’nın kullandığı 06 BFK 258 plakalı otomobil Tokat’ın Niksar ilçesinden Amasya’ya doğru yakınlarına iftara giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üstüne çıkarak takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Yaralanan anne ve çocukları Mahmut, Mustafa ile Sudenur Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.