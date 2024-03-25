Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar kameraya yansıdı Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA

Amasya merkezde Mustafa Kodek yönetimindeki otomobil ile Gülden Kışla idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumları iyi

Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)