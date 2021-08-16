Amasya'da otomobil kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Karşı şeritten gelen ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 60 yaşındaki Baki Alma ve 54 yaşındaki Metin Doğan hayatını kaybetti.

Saat 12.30 sıralarında Amasya Taşova-Erbaa yolu Şahinler köyü mevkisinde, trafik kazası meydana geldi.

Taşova'ya giden 60 yaşındaki Baki Alma yönetimindeki 34 DD 5453 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerleri de aşarak karşı şeritte Selim Çoban'ın (50) kullandığı HD DS 7179 plakalı ciple çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilde bulunan Baki Alma ve Metin Doğan'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, cip sürücüsü ile aynı aileden Döndü (42), Nazlı, (17), Ceylan Çoban (18) ve Azize Altun (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.









