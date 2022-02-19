Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
548.701
-1.84%
BTXN Coin
38.45
0.13%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü

    Tünel girişindeki beton duvara çarpan otomobilde bulunan anne ile oğlu hayatını kaybetti, sürücü olan baba ile 1 yaşındaki diğer oğlu ise yaralandı. Kaza, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 13:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü

    İstanbul'dan Ordu yönüne giden Uğur Başar yönetimindeki 34 SAL 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Amasya-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli girişinde beton duvara çarptı.

    Saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Gelen sağlık ekibi, araçtaki Eymen Melih Başar'ın (11) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralanan Saliha Tok Başar (38) ile eşi Uğur Başar (34) ve oğlu Uras Başar (1) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Saliha Tok Başar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

    Baba ve oğlunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

    Bu arada kaza, tünelin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı VİDEO

    Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü #1

    Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü #2

    Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü #3

    Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü #4


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü...
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü...

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Volkswagen ve Porsche otomobil yüklü dev kargo gemisinde yangın çıktı
    Otomobil

    Volkswagen ve Porsche otomobil yüklü dev kargo gemisinde yangın çıktı

    Görüş Bildir