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Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü

Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü

Tünel girişindeki beton duvara çarpan otomobilde bulunan anne ile oğlu hayatını kaybetti, sürücü olan baba ile 1 yaşındaki diğer oğlu ise yaralandı. Kaza, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.