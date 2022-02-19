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- Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü
Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı. 2 ölü
- DHA
- 19.02.2022 - 13:20
- Güncelleme : 19.02.2022 - 13:22
İstanbul'dan Ordu yönüne giden Uğur Başar yönetimindeki 34 SAL 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Amasya-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli girişinde beton duvara çarptı.
Saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekibi, araçtaki Eymen Melih Başar'ın (11) yaşamını yitirdiğini tespit etti.
ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan Saliha Tok Başar (38) ile eşi Uğur Başar (34) ve oğlu Uras Başar (1) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saliha Tok Başar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Baba ve oğlunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Bu arada kaza, tünelin güvenlik kameralarına yansıdı.
Amasya’da otomobil tünelin girişinde beton duvara çarptı VİDEO