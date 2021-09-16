Amasya’da, pikabı çalınan adamı jandarma sevindirdi

Anahtarı üstündeyken bıraktığı pikabı çalınan Mehmet Köse durumu ekiplere bildirdi. Pikap, boş bir arazide bulundu.

Amasya’nın merkez ilçesine bağlı Büyük Kızılca köyünde ikamet eden Mehmet Köse, 4 gün önce akşam saatlerinde anahtarı üstündeyken evinin önüne bıraktığı pikabını sabah bulamadı.

Paniğe kapılan Köse, köyü ve arazilerini dolaştıktan sonra Amasya İl Jandarma Komutanlığı’na durumu bildirdi.

İhbarı alan jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Çalınan pikap, kent merkezindeki boş bir alanda, anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Haberi alan Köse, sevinçle İl Jandarma Komutanlığı’na gelip ekiplerin uyarısının ardından pikabının anahtarını teslim aldı.

“BU BANA DERS OLDU”

Köse, “Aracımı arazide, sebze halinde anahtarı üzerindeyken bıraktığım oldu. Ancak bir daha yapmam. Bu bana ders oldu.” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.