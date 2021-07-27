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    Amasya'da selin evi yıkma anı

    Dün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev, sel sularına kapıldı. O anlar, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 16:09
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    Amasya'da selin evi yıkma anı

    Amasya’da Göllü Bağları Mahallesi'ndeki ev, sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

    Mahalle Muhtarı Sezai Çınarcı, sahibinin olaydan 10 dakika önce evden çıktığını söyledi.

    TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ

    Şiddetli yağış sonrası Ziyaret beldesi, Yenice ve Göllü Bağları Mahallelerinde taşkın olayı yaşandı. DSİ tarafından temizleme çalışmaları sürüyor.

    Amasya'da selin evi yıkma anı VİDEO


    Amasya da selin evi yıkma anı #1

    Amasya da selin evi yıkma anı #2

    Amasya da selin evi yıkma anı #3

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