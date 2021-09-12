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    Amasya'da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı

    Amasya’da sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon başında uyuduğu araç yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 10:24
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    Amasya'da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı

    Amasya merkeze bağlı Ezinepazar köyünde, sürücünün direksiyon başında uyuması üzerine kontrolden çıkan 05 BC 527 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.

    Otomobil çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye sürüklenip kullanılmaz hale geldi.

    İki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çarpan araçtan yara almadan çıkan sürücü ve yanındaki karısı ile oğlu ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Amasya'da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı ViDEO

    Amasya da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı #1

    "ŞAKA SANDIM"

    Sahibi Harun Aydın, “Sabah arabayı park edip servisle işime gittim. Sürekli oraya bırakmazdım. Arkadaşlarım aracımın kaza yaptığını söylediklerinde şaka sandım. Gelip baktığımda arabamın kullanılamaz hale geldiğini gördüm” diye konuştu.

    Amasya da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı #2

    "ARACI KAZANIRIZ AMA CANI KAZANAMAYIZ"

    Aracı vatani görevini yapmakta olan oğluyla birlikte aldığını anlatan evli ve 5 çocuk babası Aydın, “Canımız sağ olsun. Olacağı varmış. O araç beton duvara çarpsaydı 3 tane can gidecekti. Aracı kazanır alırız. Ama canı kazanamayız” ifadelerini kullandı.

    Amasya da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı #3

    İNCELEME YAPILDI

    O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri ise kaza alanında inceleme yaptı.

    Amasya da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı #4

    Amasya da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı #5

    Amasya da seyir halindeyken uyuyan sürücü kaza yaptı #6

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