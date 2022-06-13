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    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi

    Sağanağın etkisiyle taşan derelerden akan suların oluşturduğu sele kapılan bazı araçlar sürüklendi, birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
    • 13.06.2022 - 04:35
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    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi

    Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

    Tarım alanları hasar gördü, araçlar sürüklendi

    Taşan dereler nedeniyle ekili araziler zarar gördü, Akdağ Tüneli ulaşıma kapandı. Ziyaret beldesinde sele kapılan birçok araç sürüklendi.

    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi #1

    DHA'nın aktardığına göre; belediye ekipleri taşan derelere müdahale ederken, vatandaşlar da araçlarını kurtarmaya çalıştı.

    Öte yandan sağanak sonrası oluşan hortum ise endişe yarattı.

    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi #2

    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi #3

    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi #4

    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi #5

    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi #6

    Amasya’da su baskınları: Araçlar sürüklendi #7


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